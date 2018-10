Stati Uniti, in salita fiducia settore immobiliare

(Teleborsa) - In lieve saluta la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A ottobre il dato si è attestato a 68 punti, dai 67 del mese precedente, centrando le attese del mercato che erano per 68 punti.



L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo. © RIPRODUZIONE RISERVATA