Stati Uniti, fiducia consumatori cala meno del previsto

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dei consumatori americani. A marzo, il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori ha segnalato un indebolimento a 120 punti rispetto ai 132,6 punti del mese di febbraio.



La statistica è comunque superiore alle aspettative degli analisti che erano per una discesa fino a 110 punti. Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.



