Stati Uniti, rischio default: Yellen sposta la data al 5 giugno se non si troverà un accordo sul tetto del debito

La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha posticipato al 5 giugno la data del default se non si troverà un accordo sul tetto del debito. Lo riporta la Cnn. Prima la scadenza era stata fissata al 1 giugno.

«Sulla base dei dati più recenti, stimiamo che il Tesoro avrà risorse insufficienti per soddisfare gli obblighi del governo se il Congresso non alzerà il tetto del debito entro il 5 giugno», ha scritto Yellen in una lettera allo speaker della Camera, Kevin McCarthy.