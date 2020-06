Stati Generali, quarta giornata: Confindustria protagonista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si alza il sipario sulla quarta giornata degliin corso nella sontuosa cornice dia Roma. Diversamente da quanto accaduto nei giorni scorsi - in mattinata, infatti, il Premier Conte terràin vista della riunione delin programma venerdì 19 giugno - prenderanno il via nel pomeriggio, intorno alleProtagonistache non sarà l'unica ad essere ascoltata: all'incontro di oggi parteciperanno infatti anche i rappresentanti di ANCE, ANFIA, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi, Confimpreseitalia, Conflavoro PMI, Confservizi, FINCO, UCID e Unimpresa.Riflettori puntati, in particolare, sul Presidentela cui partecipazione è stata anticipata nelle scorse ore da una serie di critiche al Governo "per laper fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria", come ha ribadito intervistato dal giornale economico-finanziario francese Les Echos.Più volte il leader degli Industriali è intervenuto a gamba tesa sull'operato dell'esecutivo, dicendosi deluso dal fatto che, nel corso degli Stati Generali, il Governocon un calendario e obiettivi specifici. Confindustria, ha sottolineato Bonomi, ha comunque une presenterà oggi le sue proposte contenute nel piano, contenente le ricette degli imprenditori