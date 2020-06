© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "In qualità di responsabili politici, viQueste le parole con le quali ha esordito, in videoconferenza, la Presidente della BCEagli- in corso nella verde e sontuosa cornice di Villa Pamphilj a Roma - sottolineando che l'istituzione da lei guidatanell'ambito del suo mandato. Ma spetta a voi dimostrare ai cittadini che le nostre società emergeranno da quest"Affrontaresulle prospettive - ha proseguito - è compito delle politiche di stabilizzazione e su questo la BCE continuerà a prendere tutte le misure necessarie nell'ambito del nostro mandato. Le nostre politiche hanno già dissipato i rischi di circoli viziosi sui mercati finanziari. Ora stiamo orientando le nostre misure per garantire che esistano le giuste condizioni finanziarie per sostenere la ripresa dalla crisi". La numero uno della BCE ha poi aggiunto che "In diversi Paesi, tra cuila mobilitazione degli investimenti richiede soprattutto un ambiente economicoIl Commissario UE all'Economia Paolonel suo intervento, ha ribadito ilsottolineando come "imposte dall'alto per salvare i singoli Paesi. Con il- ha detto - "parliamo di risorse comuni a 27, alle quali si accede volontariamente sulla base diPrimo ad intervenire, questa mattina, il Presidente del Parlamento europeo, Davidche ha focalizzato il suo intervento sull'importanza delleper il rilancio dell'Italia."È importante che i Governi nazionali si concentrino sulle strategie per rendere concreti gli strumenti che l'Unione ha reso disponibili - ha sottolineato - Per molti Paesi questo significa avviare riforme per utilizzare le risorse". Il Presidente dell'Europarlamento ha citato i numerosi strumenti messi in campo dall'UE - daglidella, dalla sospensione del Patto di stabilità alla deroga agli aiuti di Stato - che denotano "un cambiamento di portata storica" per l'Unione europea."Dopoche che ha generato diseguaglianze, può esservi un'Europa più forte, vicina ai suoi cittadini", ha dettoaggiungendo che "senza l'Italia questo salto di qualità non potrà compiersi". Fra le riforme da compiere ha citato quella del sistema sanitario, investimenti su educazione e formazione, la lotta all'evasione.ha esordito n italiano la Presidente della Commissione europea, Ursulapartecipando all'evento in videoconferenza. Poi ha sottolineato l'importanza del programma Next Generation UE, affermando che rappresenta "un'alleanza tra generazioni" ed "un'opportunità unica per