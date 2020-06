Stati generali dell’economia al via a Roma: von der Leyen e Lagarde con il premier Conte

Stati generali dell’economia al via a Roma in una blindatissima Villa Pamphilij. Oggi il premier Giuseppe Conte sarà in collegamento con le ospiti Ursula von der Leyen e Christine Lagarde. Stati gerali dell'economia dal titolo 'Progettiamo il rilancio'. Si parte, dunque, dall'Europa, con gli interventi di von der Leyen, Sassoli, Gentiloni, Lagarde e Visco. La sfida per Conte è sui fondi Ue. Non parteciperà l'opposizione, che definisce il vertice «una passerella». Rientra invece la polemica con gli enti locali, invitati per lunedì.

Villa Pamphilj blindata. Cellulari e agenti della polizia e della Guardia di Finanza presidiano Villa Pamphilj a Roma, dove da oggi si svolgeranno gli Stati Generali dell'Economia. Tutti gli accessi sono off limits, eccetto quello pedonale in piazza di San Pancrazio, dove entrano persone per fare jogging o per una passeggiata al parco. All'entrata che dà su via Aurelia Antica c'è il cancello aperto che porta alla residenza storica e al quale accedono le auto e le scorte dei vari rappresentanti istituzionali che parteciperanno all'evento. Primo fra tutti, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'area della residenza interna è totalmente presidiata dalle forze dell'ordine e inaccessibile ai pedoni. Sulla strada del perimetro esterno della Villa, la polizia municipale è impegnata, per motivi di sicurezza, nella rimozione di qualche auto che è rimasta parcheggiata.

