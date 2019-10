© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Conclude la sessione di apertura dell'evento organizzato da Cassa Depositi e Prestiti, Snam e Terna,di quest'ultima, uno dei principali operatori europei per laL'AD ha sottolineato come, efficienza energetica, sicurezza, ricerca, innovazione e competitività del sistema energetico italiano. Ferraris ha annunciato che ": la nuova capacità sarà fornita quasi esclusivamente da fonti rinnovabili non programmabili come eolico e fotovoltaico."I fattori abilitanti per la Transizione Energetica secondo Terna sono: investimenti di rete, introduzione di segnali di prezzo di lungo periodo, evoluzione e integrazione dei mercati e investimenti in digitalizzazione e innovazioni."Per affrontare la nuova complessità del sistema elettrico," conclude Ferraris, "È quindi necessario uno, di istituzioni ed imprese, affinché la transizione energetica diventi una grande opportunità di investimenti e crescita occupazionale e