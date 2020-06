© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Non vogliamo sprecare neanche un euro per il rilancio del paese, non ci accontenteremo di ripristinare una normalità, non vogliamo ripristinare lo status quo ma migliorare il paese". Così il premier Giuseppe Conte nel punto stampa al termine degli Stati Generali, assieme ai ministri Gualtieri e Pisano.Il capo del governo ha preannunciato una settimana intensa ed auspicato unanche con lesul Recovery Fund e nell'interesse nazionale."Se riusciro' a portare a casa ilche prevede ingenti risorse, sarà una vittoria", ha affermato Conte, spiegando che questo strumento "va definito ancora: non credo che il consiglio del 19 sarà risolutivo".Commentando l'annuncio dato dal ministro Speranza sull'arrivo deientro fine anno, il Premier ha detto "ma dobbiamo essere cauti. L'Italia ancora una volta fa da pilota con altri paesi in Europa".Un accenno anche al tema, che è stato sollevato dagli ospiti nel corso della giornata: "Il contrasto all'evasione fiscale è un'assoluta. Noi dobbiamo recuperare quei miliardi che vengono sottratti a tutta la comunità", ha affermato Conte, accennando anche alla voluntary disclosure.Il ministroha parlato invece del tema deglisu scuola, formazione, ricerca e innovazione."Vogliamo portarli a un livello al di sopra della grande crisi", ha assicurato, concludendo "vogliamo completare e rendere di eccellenza la nostra rete di infrastrutture materiali e immateriali - ha concluso - vogliamo diventare leader nei pagamenti digitali, vogliamo trovare risorse contrastando l'evasione fiscale e attingendo appieno a questo grande piano per il rilancio dell'Europa".