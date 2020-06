Stati Generali, al via domani con Visco e vertici UE in collegamento video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lavori a porte chiuse e molti interventi in videoconferenza. Fino all'ultimo è stato d'obbligo l'uso del condizionale ma, a poche ore dall'avvio degliche, a partire da domani mattina, vedranno ile i ministri riuniti al'agenda sembra essere confermata.Insieme ai ministri, che siederanno con il presidente del Consiglio nella sala degli stucchi, ci sarà ilmentre, nella prima giornata, la partecipazione deie delle più importanti istituzioni economiche internazionali avverrà in videoconferenza.La prima giornata si aprirà alle 10.20 con una breve dichiarazione del Premier. Subito dopoprenderà la parolaa capo del Parlamento Europeo, seguito alle 11.00 dalla presidente della Commissione Europea,. Alle 11.30 sarà la volta di, commissario all'Economia. È, invece, al momento, ancora da confermare la partecipazione del numero uno della Bce,Alle 12.30 interverrà, presidente del Consiglio Europeo. Conclusa la prima sessione i lavori riprenderanno alle 14.30 conNel pomeriggio lo scenario tornerà a essere internazionale con l'intervento, alle 15, del segretario generale dell'ocre,, e poco dopo, alle 15.30, con quello didirettrice operativa del Fondo monetario internazionale. Dalle 16.30 la parola passa agli esperti. Previsto un momento di confronto sulle sfide e le opportunità nella fase post emergenziale nel mondo a cui parteciperannoAl termine della prima giornata gli incontri riprenderanno lunedì. Dopo una relazione disul rapporto elaborato dalla sua task force, avranno inizio i. Un invito a prendere parte agli stati generali dell'economia è stato, inoltre, rivolto ad, per un confronto con Conte e i ministri a Villa Pamphili la prossima settimana.Nel frattempo fonti Cinque stelle fanno sapere che nei prossimi giorni sarà presentata la proposta del Movimento "per il rilancio del Paese".