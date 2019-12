State Street Global Advisors lancia a su Borsa Italiana l'ETF SPDR S&P 500 Screened UCITS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, divisione di asset management di State Street Corporation, ha annunciato oggi ilIl nuovo ETF, appena lanciato, che offre agli investitoriall'indice S&P 500 applicando deiche escludono le società non conformi sulla base dei dati forniti da Sustainalytics, un fornitore indipendente di ricerca e rating in ambito ESG e corporate governance. L'indice èe i componenti sonodi mercato corretta sulla base del flottante. Esso mira a offrire un tracking error basso, e caratteristiche di rischio-rendimento simili a quelle dell'indice S&P 500.I criteri di esclusione sono volti a, armi da fuoco per uso civile, tabacco e carbone termico, nonché a(Global Compact) delle Nazioni Unite (in breve, "UNGC"), secondo i criteri di valutazione di Sustainalytics. Attualmente, ildell'indice S&P 500.La metodologia di costruzione dell'indice integra inoltre unche prevede che una società venga rimossa dall'indice con un preavviso di due giorni lavoratividi RepRisk, una società di ricerca specializzata in campo ESG.Lo SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF