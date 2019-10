Statali, contratto dirigenti: aumenti lordi da 209 a 426 euro mensili. Arretrati per 5mila euro a testa

Il rinnovo del contratto 2016-2018 per i circa 6.700 dirigenti di Stato porta ad aumenti retributivi medi mensili di circa 270 euro, che vanno per le prime fasce (poco meno di 400 teste) dai 426 ai 350 euro lordi e per le seconde dai 209 ai275 euro. Il rinnovo riguarda anche i medici dell'area, con incrementi dai 194 euro ai 221, e i professionisti, con aumenti dai 285 ai 311. Ma i rialzi compariranno in busta paga solo dopo le verifiche ministeriali e della Corte dei Conti.

Ammontano a circa 5 mila euro lordi gli arretrati accumulati pro capite, in media, dai dirigenti di Stato, per cui è stata appena siglata l'intesa sul rinnovo del contatto 2016-2018. La somma sarà caricata in un'unica soluzione nella prima busta paga utile, che si concretizzerà dopo che il contratto avrà superato tutte le verifiche stabilite, presumibilmente tra fine 2019 e inizio 2020.

