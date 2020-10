(Teleborsa) - Il dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del lavoro hanno firmato la convenzione del Fondo di garanzia per l'erogazione dell'anticipo del Tfs-Tfr.



Lo comunica la Funzione pubblica, sottolineando che il testo passa ora al Ministero dell'economia per l'ultimo via libera che renderà operativa la procedura. © RIPRODUZIONE RISERVATA