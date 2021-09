StartupGym, aumento di capitale per la fabbrica di startup già validate in mercati maturi

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - StartupGym ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe (piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari), mettendo a segno un overfunding nel suo primo giorno di raccolta (duplicando l'obiettivo iniziale di 100mila euro). L'operazione fa parte di un aumento di capitale di complessivi 1,5 milioni di euro, una metà dei quali destinati a investitori retail e l'altra a family office e investitori privati.



StartupGym - fondata dall'imprenditore seriale Enrico Pandian assieme ai soci Giuseppe Balzano e Tarek Fahmynon - si descrive come una "fabbrica di startup" che investe, affianca e crea nuove aziende, importando modelli di business e futuri trend tecnologici in Europa, partendo dall'Italia. La società, che non è né incubatore né un fondo di Venture Capital, si occupa dell'individuazione dell'idea, della prototipazione, della validazione sul mercato, della costruzione del team e del fundraising, con l'obiettivo di co-fondare startup.



StartupGym ha già creato due startup: la prima è Eoreka, un marketplace digitale B2B per il settore Ho.Re.Ca. (hotel, ristoranti, bar), la seconda è YOLO Save, una App per incentivare il risparmio mediante una logica di gamification. Il team di StartupGym ha già effettuato varie exit, come quella di Checkout Technologies e la IPO da 14 miliardi di Wish al Nasdaq. StartupGym prevede una quotazione in Borsa in tre anni.