Startup, oltre il 70% fallisce per conflitti interni. I consigli per trovare il socio ideale

(Teleborsa) -hanno fondatohanno creato Instagram,hanno portato alla lucehanno ideato l'omonima, mentrefondatoSecondo unaMolte partnership si concludono, infatti, per una mancanza di valori condivisi che diventa a lungo andare una fonte crescente di attrito. Un fenomeno sottolineato anche dache evidenzia come lo, seguita soltanto dalla mancanza di fiducia. Ma non è tutto, le partnership lavorative tendono a diventare più difficili se i soci in affari sono coinvolti in una relazione amorosa o addirittura sposati:Tra leci sono quelle diSecondo gli esperti per trovare il business partner ideale e iniziare un percorso duraturo è necessario possedere delle competenze complementari in modo da creare sinergie virtuose, comprendere in maniera onesta le dinamiche di ruolo e impostare correttamente gli accordi della partnership sin dall'inizio per evitare beghe legali in futuro.Convinta che in un mondo lavorativo sempre più dominato dalla competizione, avere un'idea brillante non sempre equivale a una grande opportunità di business se non supportata dal giusto socio in affari,– ha stilato un vero e proprio"Molto spesso accade che una persona si sacrifica e l'altra si lamenta in continuazione, una rimane in silenzio e l'altra si sente incompresa. Per questo motivo è fondamentale impostare correttamente gli accordi commerciali sin dall'inizio, comunicare in maniera costante e, se necessario, avere la capacità di chiudere al momento giusto" afferma Osnaghi.1. Condividere dei valori comuni è fondamentale per sentirsi rispecchiati in ciò che si fa e si vuole ottenere.2. Avere competenze complementari al fine di creare sinergie virtuose e potenziare i risultati del programma di business stabilito.3. Impostare correttamente gli accordi dal principio è il monito principale per generare una collaborazione trasparente sin da subito.4. Comprendere in maniera saggia le dinamiche di ruolo per gestire con attenzione le relazioni professionali e personali senza che l'una abbia effetti negativi sull'altra.5. Scambiarsi feedback sinceri permette di evitare i fraintendimenti che alimentano insoddisfazione e dissapori.6. Approfondire le reciproche visioni lavorative è il monito principale per portare insieme l'azienda al successo.7. Focalizzarsi sul contributo individuale permette ad ognuno di esprimersi al meglio nella partnership.8. Essere proattivi e generosi quanto basta consente ai soci in affari di garantire il giusto equilibrio tra dare e avere.9. Stabilire brevi periodi di reset lavorativi per mettere a punto le strategie in corso e confrontarsi sull'andamento generale della partnership.10. Dimostrare la capacità di chiudere al momento giusto: bisogna essere pronti a capire le evoluzioni naturali che portano alla fine di una specifica relazione o progetto.