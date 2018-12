Startup, Industria 4.0 e I.A. argomenti portanti della Legge di Bilancio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Incentivi fiscali mirati alle aziende che investono in innovazione, misure focalizzate a sostenere lo sviluppo di un mercato delle startup e del venture capital in Italia, fondi per l'. Questi alcuni degli aspetti principali che si ritrovano nella, all'interno della quale si è ritagliato un posto importante per il settore del digitale e della tecnologia.ad esempio, sarà(al contrario del superammortamento finito nel 2018) con un 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 200% per gli investimenti fra 2,5 e 10 milioni di euro; 150% fra i 10 e i 20 milioni e 140% per chi compra "strumenti 4.0" previsti dalla legge 232/2016. Rientra, sotto pressioni di Confindustria, anche(fondo di 250 milioni di euro pubblici si avrà un massimo 300 mila euro per le pmi e 200 mila per le grandi imprese) e gli incentivi saranno diffusi anche al cloud.Un'altra delle novità più apprezzate in questo piano è l'arrivo dell'un voucher per chi acquista consulenze in ambito 4.0.che si ritagliano- quest'ultime- un incentivo fiscale per chi investe in loro del 40 per cento , oltre che alla costituzione del Fondo di Fondi nazionale con cui fare leva per attirare gli investimenti.Infine in arrivo anche lacon un prelievo del 3% ai colossi della rete con ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni.