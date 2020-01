Startup, in Italia 197 incubatori: in aumento del 15%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crescono le startup in Italia. Sono 197 gli incubatori e gli acceleratori di impresa nel nostro Paese, registrando un aumento del +15,2% in 12 mesi. Nonostante la maggior parte delle startup (il 60%) si trovi nelle regioni settentrionali, è stato però il Sud Italia a crescere di più nel periodo preso in considerazione con un aumento del 21%. I dipendenti delle startup in tutto il Paese sono più di 1000 e il fatturato totale è arrivato a quota 391 milioni con una media sui due milioni, in crescita del 52%. È la fotografia scattata dal terzo report sull'impatto degli incubatori e acceleratori italiani realizzato dal team di ricerca Social Innovation Monitor, con base al Politecnico di Torino.Secondo la ricerca, oltre la metà ha supportato organizzazioni a significativo impatto sociale, con una crescita di realtà che operano nel settore legato alla protezione dell'ambiente, da 28 a 72. Quanto alla forma giuridica il 62,4% è di natura privata, il 15,2% pubblica e il 22,4% ibrida e il 27% ha quote societarie nelle organizzazioni incubate. Diciotto gli incubatori corporate, 27 quelli universitari. In crescita del 15% anche le startup incubate, da 2.400 a 2.800, mentre la media dei finanziamenti ricevuti è passata da 1,18 milioni a 3,30 (+179%). I settori più rappresentati sono i servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche e il campo manifatturiero.