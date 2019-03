STARLUX Airlines, ordine per motori Trent XWB

(Teleborsa) - STARLUX Airlines e Rolls-Royce hanno sottoscritto un ordine per i motori Trent XWB che equipaggeranno 17 aereo Airbus A350 XWB, integrato da un contratto per i servizi a lungo termine.



STARLUX Airlines utilizzerà gli aerei per sviluppare una rete che copre destinazioni in tutta l'Asia e servizi a lungo raggio verso il Nord America. Il Trent XWB è il più efficiente grande motore aereo al mondo attualmente in servizio e il motore per aerei widebody più venduto al mondo con oltre 1.800 fra quelli in servizio o ordinati.



La famiglia Trent, che comprende sette diversi motori, ha accumulato più di 125 milioni di ore di volo da quando il primo modello è entrato in servizio nel 1995. EMA – Europea Microfusioni Aerospaziali, nel suo stabilimento di Morra de Sanctis (AV) realizza palette e statori per la turbina sia del Trent 1000 che per il Trent XWB.



