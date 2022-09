Starbucks migliora outlook a 3 anni. Punta su Cina

(Teleborsa) - Starbucks, iconica catena di caffè statunitense, hadurante il suo Investor Day. Dall'anno fiscale 2023 all'anno fiscale 2025, prevede che una crescita dellecompresa tra il 7% e il 9% annuo, sia a livello globale che negli Stati Uniti, rispetto al precedente intervallo del 4% al 5%. Inoltre, stima una crescita delglobale compresa tra il 10% e il 12% annuo dall'anno fiscale 2023 all'anno fiscale 2025, in miglioramento rispetto al precedente intervallo dall'8% al 10%. La crescita dell'(EPS) non GAAP dovrebbe essere compresa tra il 15% e il 20% annuo fino all'anno fiscale 2025, rappresentando un miglioramento rispetto alla gamma precedente dal 10% al 12%.Starbucks prevede inoltre di continuare il solidoin Cina, con una crescita unitaria netta di circa il 13% annuo. Punta a raddoppiare le vendite nel paese nei prossimi tre anni, mentre il numero di negozi dovrebbe crescere del 50%, raggiungendo le 9.000 unità. A livello globale, prevede di avvicinarsi a 45.000 negozi entro la fine del 2025 ed è sulla buona strada per raggiungere circa 55.000 negozi entro il 2030, come previsto in occasione del suo Investor Day 2020.La catena statunitense prevede di riprendere il suo programma diripristinando un sano ritorno del capitale degli azionisti, producendo un beneficio EPS annuo di circa l'1%, al netto degli interessi incrementali, a partire dall'anno fiscale 2024. Tra dividendi e riacquisti di azioni, la società prevede di restituire circa 20 miliardi di dollari ai suoi azionisti nei prossimi tre anni.Il fondatore Howard Schultz ha anche presentato il. Narasimhan entrerà ufficialmente a far parte di Starbucks il 1° ottobre 2022 e lavorerà a stretto contatto con Schultz prima di assumere il ruolo di amministratore delegato ed entrare a far parte del consiglio nell'aprile 2023. Schultz rimarrà come membro del consiglio dopo la transizione.