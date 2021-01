© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Starbucks, che mostra un -5,34%.Il colosso USA del caffè ha comunicato risultati relativi al primo trimestre dell'esercizio 2021 che hanno evidenziato unadel 5% annuo a 6,75 miliardi di dollari. Il fatturato è anche inferiore ai 6,91 miliardi stimati dagli analisti.Glisono scesi da 885,7 milioni di dollari, pari a 74 centesimi per azione, a 622,2 milioni, (61 centesimi) contro i 55 centesimi del consensus.La tendenza ad una settimana della compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 101 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 97,94. L'equilibrata forza rialzista di Starbucks è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 104,1.