Starace (Enel) ai vertici della classifica Top Reputation manager

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'Osservatorio permanente di Reputation Science sulla reputazione online dei vertici delle aziende attive in Italia. L'appena riconfermato Ad di Enel ritira il "Premio Manager Utility Energia 2019" ed è tra i firmatari dell'European Alliance for a Green Recovery, che gli valgono 5,21 punti aggiuntivi di score reputazionale (punteggio 75,02).Scende al(71,02), al centro del dibattito per l'acquisizione di Gedi e per il prestito chiesto da FCA, ma anche per l'iniziativa di Ferrari che produce valvole speciali per convertire maschere subacquee in respiratori per pazienti Covid.Sulsi conferma terzo(69,61) grazie ad una serie di iniziative, come il"Prestito Sollievo" per il Terzo settore ed il "Programma Rinascimento" per il Comune di bergamo.Stabili(66,26) che ha commemorato il 71° anniversario della tragedia di Superga, e(61,35), forte dell'impegno per la transizione energetica. Si confermano al sesto Remo Ruffini (60,12), al settimo Giorgio Armani (60) e all'ottavo Matteo Del Fante (59,23).Sale al nono(57,52) inseguito da(56,58) in seguito al completamento del Ponte di Genova.Appena fuori dalla top ten un terzetto di imprenditori italiani,(56,29),e (55,60) e(55,54) .Quattordicesimo in classifica un manager pubblico,, (55,53) che scala la classifica grazie al lancio del Social Bond per sostenere imprese e pubbliche amministrazioni colpite dall'emergenza e per il protocollo con Saipem per la transizione energetica.Sale al quindicesimo posto(54,02) dopo la donazione all'Università di Padova un nuovo laboratorio per l'esame dei tamponi.Da segnalare ancheper(57°) e(69°) di A2A, il nuovo Presidente di Enel(75°),Ad di Mps (84°),di Nestlé Italia (86°)Presidente di Eni (91°),(92°) e(97°) di Enav,Presidente di Terna (93°) eAd di Acea (98°).