23 Marzo 2021

(Teleborsa) - Borsa Italiana celebra i 20 anni del segmento STAR, nato nel 2001 con l'obiettivo di valorizzare le small & mid cap eccellenti nei confronti degli investitori italiani ed esteri. Prende il via oggi fino al 25 marzo, la ventesima edizione della STAR Conference, anche quest'anno in versione digitale, dedicata all'incontro tra le società quotate sul segmento STAR e gli investitori italiani e internazionali.

Previsti – fa sapere Borsa Italiana – circa 2.800 incontri organizzati per le 65 società STAR presenti con oltre 320 investitori in rappresentanza di 184 case d'investimento di cui il 61% estere (Francia 16%, Svizzera 8%, UK 14%, Germania 10%, Spagna 4%, Nord America 3%, altro 6%) e con oltre 70 analisti.

Quest'anno la STAR Conference si arricchisce con le videointerviste, nella sezione del sito di Borsa Italiana dedicata alla STAR Conference, realizzate dagli analisti con focus sul particolare contesto attuale e un esame dei trend e le performance del segmento STAR. Dalla sua nascita nel 2003, l'indice FTSE Italia STAR ha realizzato una performance del 495% (dato al 22 marzo 2021).

Nell'anno del ventennale di STAR, Borsa Italiana ha avviato con le società un percorso di approfondimento sulle tematiche ESG, con l'obiettivo di incoraggiare le società STAR ad essere protagoniste tra le small & mid cap.

"Dal 2001 STAR è sinonimo di trasparenza, liquidità, buona governance ed eccellenza imprenditoriale sia nella comunità finanziaria sia nella business community. Le società STAR – afferma Barbara Lunghi, responsabile dei mercati primari di Borsa Italiana – rappresentano le eccellenze del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, il motore che, soprattutto in un momento complesso a livello macroeconomico come quello attuale, può giocare un ruolo fondamentale nel ridisegnare gli scenari economici post-pandemici. Negli ultimi 20 anni lo STAR ha dimostrato di essere l'ambiente ideale per poter realizzare ambizioni di crescita a livello globale anche grazie alla forte presenza di investitori internazionali. Con la STAR Conference, appuntamento chiave nell'agenda della comunità finanziaria nazionale ed internazionale, Borsa Italiana vuole incoraggiare il dialogo tra società, investitori e la comunità finanziaria per consolidare le relazioni esistenti e attrarre sempre nuovi pool di liquidità".

Le società del segmento STAR che partecipano alla Conference sono: ABITARE IN - AEROPORTO DI BOLOGNA – ALKEMY - AQUAFIL - ARNOLDO MONDADORI EDITORE – ASCOPIAVE - AVIO - B&C SPEAKERS - BANCA IFIS - BB BIOTECH - BE -BIESSE CAIRO COMMUNICATION - CAREL INDUSTRIES - CELLULARLINE - CEMBRE - CEMENTIR HOLDING - D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING - DATALOGIC - DEA CAPITAL - EL.EN.ELICA - EMAK - EQUITA GROUP – ESPRINET - EUROTECH - F.I.L.A. - FALCK RENEWABLES - FIERA MILANO - GEFRAN - GRUPPO MUTUIONLINE - GUALA CLOSURES - IGD SIIQ - ILLIMITY BANK - IRCE-ISAGRO - ITALMOBILIARE - LA DORIA - LANDI RENZO – MARR MONDO TV - NEODECORTECH - NEWLAT FOOD - OPENJOBMETIS - ORSERO - PHARMANUTRA - PIOVAN - PRIMA INDUSTRIE - RENO DE MEDICI - REPLY – RETELIT - SABAF - SAES GETTERS - SANLORENZO - SERVIZI ITALIA - SESA - SICIT GROUP SOGEFI - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS – TESMEC - TINEXTA - TXT E-SOLUTIONS UNIEURO - WIIT - ZIGNAGO VETRO.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)