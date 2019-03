STAR Conference 2019 al via a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la due giorni dedicata alle società del segmento STAR, dove sono quotate le società con particolari prospettive di crescita.L'evento, giunto alla sua, si svolge nella sede della Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte. La due giorni, che tradizionalmente si svolge due volte l'anno, in primavera a Milano e in autunno a Londra, è iniziata oggi, mercoledì 20 marzo 2019, e si concluderà domani, giovedì 21 marzo 2019.Le società dello STAR avranno cosìcon un calendario di incontri che prevede, come di consueto, alcuneaperte a tutti ed una fittissima agenda di. Nei due giorni sono previste: oggi sarà la volta di Giglio Group, El.En, Exprivia, Cairo Communication, BE, Banca Finnat, mentre domani sono in agenda le presentazioni di d'Amico International Shipping, Isagro, TXT e-Solutions e Tamburi .L'evento è organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità didelle piccole e medie imprese italiane che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano.Il mercato STAR, che ha unadi euro, contapartecipanti, che rappresentano ben 9 settori ed hanno una capitalizzazione media di 491 milioni di euro.