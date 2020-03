Standard & Poor's, stime PIL globale in caduta libera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Saràil colpo all'attività economica globale arrecato dalle misure per frenare la pandemia del coronavirus". Lo scrive, anticipando che i suoi economisti stanno peggiorando le stime sul PIL delle economie, per la prima metà del 2020Per gli- scrive il capo economista globale Paul Gruenwald - il calo del PIL nel secondo trimestre sarà "dopo un primo trimestre anch'esso in contrazione.Il declino del PIL europeo nella prima metà d'anno "sembra simile a quello negli Usa, ma un po' peggio nel primo trimestreche nel secondo perché loLaha subito una contrazione nell'ordine del 13% del Pil nel primo trimestre, ma dovrebbe tornare a crescere - nelle stime di S&P - "già nel secondo".Per tutti, però, vale la forte incertezza sui tempi del picco delle epidemie, e una regola: "più ci mettono