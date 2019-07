Stadler vince l'appalto per i nuovi tram Atm

(Teleborsa) - Stadler Rail, società con sede in Svizzera specializzata in costruzione di veicoli ferroviari, rifornirà l'Agenzia Trasporti Milanesi (ATM) di 80 tram, di cui 50 per il servizio urbano e 30 per quello interurbano, per una base d'asta di 213 milioni di euro.

Con un appalto di sei anni Stadler inizierà a rifornire l'Azienda milanese con un ordine iniziale di 30 veicoli modello TRAMLINK a pianale ribassato.



Dopo la fase di notifica agli offerenti perdenti Stadler potrà firmare il contratto vincolante, di cui ancora non si hanno informazioni precise.









