(Teleborsa) - "Prendiamo atto della decisione presa autonomamente questa sera dal Cda dell'A.S. Roma in merito al progetto per la realizzazione dello stadio a Tor di Valle. Si tratta di una valutazione imprenditoriale".Loscrive il Campidoglio in una nota, aggiungendo: "come il potenziamento della ferrovia Roma-Lido e la realizzazione del Ponte dei Congressi,".Il titolo A.S. Roma ha chiuso la seduta odierna con un lieve rialzo dello 0,18% facendo meglio dell'intero listino milanese colpito da vendite generalizzate.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia All-Share. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la squadra di calcio italiana, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,2752 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,2802. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,2718.