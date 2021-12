St Gobain acquisirà Gcp Applied Technologies, operazione da 2,3 miliardi

Lunedì 6 Dicembre 2021, 13:00







(Teleborsa) - Il produttore francese Saint-Gobain ha stipulato un accordo definitivo per acquistare l'americana Gcp Applied Technologies, uno dei principali attori globali nei prodotti chimici speciali per l'edilizia.



Lo fa sapere il gruppo attivo in materiali da costruzione spiegando l'operazione avverrà a 32 dollari per azione, in contanti, in una transazione del valore di circa 2,3 miliardi di dollari.



Il prezzo rappresenta un multiplo, prima delle sinergie, di circa 13,2 volte l'Ebitda rettificato stimato per il 2022 di Gcp.



La chiusura della transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno 2022.