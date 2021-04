12 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Salcef, società attiva nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, ha reso noto che la controllata SRT ha notevolmente incrementato la propria capacità produttiva, con l'apertura di un secondo stabilimento nella zona industriale di Sant'Ippolito (PU), che si affianca alla sede operativa storica di Fano, anch'essa rinnovata ed ampliata.

Nel nuovo stabilimento, che ha una superficie coperta di circa 5.500 mq, sono state allestite due linee di produzione dedicate alla costruzione di nuovi mezzi rotabili, principalmente carri ferroviari e macchine molatrici di rotaie.

La maggiore capacità produttiva, sottolinea la società in una nota, sarà destinata sia al potenziamento della dotazione del parco macchinari delle società operative del gruppo Salcef, sia al mercato esterno e, in particolare, in linea con altre società del gruppo Salcef, SRT punta a crescere nel mercato USA, con la produzione di mezzi rotabili appositamente studiati per tale mercato.