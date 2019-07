Spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le principali borse europee si confermano positive a metà mattina con il sentiment sostenuto dalla, dopo un incontro bilaterale al G20 di Osaka, in Giappone.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L'Oro è in calo (-1,48%) e si attesta su 1.388,2 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,77%, con il focus degli investitori concentrato sul vertice OPEC di Vienna.Scende lo spread, attestandosi a +236 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,03%.ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell'1,24%. Londra avanza dello 0,89% e Parigi mostra un'ascesa dello 0,68%., con il FTSE MIB che sale dello 0,49% a 21.340 punti.tecnologia (+4,80%), materie prime (+2,97%) e automotive (+1,25%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti vendite al dettaglio (-0,67%), alimentare (-0,51%) e utility (-0,50%).di Milano, troviamo STMicroelectronics (+5,61%), Pirelli (+4,35%), Tenaris (+3,04%) e CNH Industrial (+2,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia (-3,32%) mentre continuano le indiscrezioni stampa sulla possibile revoca della concessione da parte del MIT che l'azienda nega di aver ricevuto.Tra le utilities, giornata fiacca per Italgas, che segna un calo dello 0,61%. Piccola perdita per Enel, che scambia con un -0,55%.Tra i, Banca MPS (+5,38%), Biesse (+3,10%), Danieli (+1,99%) e Brembo (+1,97%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Enav, che ottiene -3,17%. Lettera su Cerved Group, che registra un importante calo del 2,76%.