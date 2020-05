Spunti in acquisto sulle banche. Unicredit in pole

(Teleborsa) - Il settore bancario si mantiene tonico fornendo supporto a tutto il listino milanese. L'indice di riferimento settoriale, FTSE IT Banks, guadagna il 4,08% confermandosi il comparto migliore.



Tra i player del benchmark, Unicredit guida i rialzi con un progresso del 5% seguita da Intesa Sanpaolo e Mediobanca che volano di oltre 4 punti percentuali. Forti guadagni anche per UBI, BPER, BPM e Mediobanca tutti in rialzo del 3% circa.





