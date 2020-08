Spunti in acquisto sul risparmio gestito

(Teleborsa) - Ottima performance dei titoli del risparmio gestito con Azimut che si colloca in pole position nel principale paniere FTSE MIB. Il Gruppo ha registrato nel mese di luglio una raccolta netta positiva per 767 milioni di euro, raggiungendo così oltre 2,6 miliardi da inizio anno.



Le azioni Azimut stanno guadagnando il 3,93% seguite da Banca Generali che vola del 2,72%. Rialzi di oltre 3 punti percentuali per Banca Mediolanum. Fuori dal principale paniere, Anima corre un +2,15%.



