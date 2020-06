Spunti in acquisto sui bancari. Rally di Banca Profilo

(Teleborsa) - L'aumento del Pepp da parte della BCE spinge i titoli bancari italiani e lo spread resta stabile rispetto alla chiusura della vigilia. L'indice di riferimento FTSE IT Bank guadagna oltre 2 punti percentuali in linea con l'andamento del benchmark a livello europeo.



Tra i player del settore, BPER balza di oltre il 7% seguita da Banco BPM (+3,68%) e UBI (+3,29%), Intesa Sanpaolo e Unicredit mostrano un progresso del 2%.



Fuori dal principale paniere, Banca Profilo è in asta con un rialzo teorico del 21% dopo che questa mattina ha pubblicato un nuovo piano industriale al 2023 e ha nel contempo annunciato che l'azionista di controllo Sator intende avviare il processo di valorizzazione della quota. © RIPRODUZIONE RISERVATA