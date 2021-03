9 Marzo 2021

(Teleborsa) - Ottima performance per Leonardo, che scambia in rialzo del 2,32%, nel giorno in cui si riunisce il CdA per l'approvazione dei risultati 2020. Gli addetti ai lavori attendono anche indicazioni sull'IPO della controllata DRS a Wall Street.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.

Lo status tecnico della Holding italiana nei settori dell'aeronautica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,217 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,911. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,523.