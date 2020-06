Spunti in acquisto su Italgas. Titolo festeggia vittoria gara Belluno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta positiva per Italgas, che avanza con un progresso dell'1,64%, tra i pochi segni al rialzo del principale paniere FTSE MIB.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia della vigilia dell'aggiudicazione della gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Belluno. Non sembra invece pesare la decisione dell'Antitrust di avviare un'istruttoria su Italgas per verificare condotte abusive nella gara per il servizio di distribuzione del gas in alcuni comuni della provincia di Venezia compresi nell'ambito territoriale minimo Venezia 1. Italgas ha fatto sapere che fornirà all'Antitrust i chiarimenti necessari ricordando che nei mesi passati ha fornito al comune di Venezia un'ampia mole di documentazione ed è disponibile a produrre eventuali integrazioni che il Comune dovesse richiedere.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,73%, rispetto a +8,44% del principale indice della Borsa di Milano).Lo status tecnico di Italgas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,342 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,177. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,507.