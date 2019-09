Spunti in acquisto su ePrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Forte rialzo per il titolo ePrice, che passa di mano in progresso del 2,96%.Le azioni continuano a beneficiare dell'annuncio, la scorsa settimana, del lancio di International Marketplace Network (IMN), un'alleanza che consentirà ai merchant attivi un accesso unico ai marketplace in 4 Paesi europei, permettendogli di raggiungere oltre 230 milioni di potenziali clienti.Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda leader dell'e-Commerce italiano rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo di ePrice classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8273 Euro e primo supporto individuato a 0,7213. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9333.