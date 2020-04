Spunti in acquisto su DiaSorin, test sierologico per Covid-19 ottiene marcatura CE

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Diasorin, che mostra una salita bruciante del 4,78% sui valori precedenti, dopo che venerdì (17 aprile) la società ha annunciato di aver ottenuto il marchio CE per il test sierologico che identifica gli anticorpi Covid.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda produttrice di apparati diagnostici rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Lo status tecnico di breve periodo di Diasorin mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 153,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 148,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 158,4.





