Spunti al rialzo per i titoli bancari. Fineco festeggia successo bond AT1

(Teleborsa) - Ottima performance a Piazza Affari dei titoli bancari che scattano in apertura conquistando i primi posti nel FTSE MIB, grazie anche alla contrazione dello spread BTP-Bund. Il comparto, ben comprato anche in Europa, sta registrando un rialzo dello 0,87%.



Tra i player del settore, UBI in cima al principale paniere sta guadagnando l'1,69%. Seguono a ruota Banco BPM (+1,62%), Unicredit (+1,35%) e BPER (+1,10%). Frazionale la salita di Intesa Sanpaolo +0,56%.



Sale dello 0,29% Finecobank il giorno dopo aver annunciato di aver chiuso con successo il collocamento del bond AT1 da 300 milioni.





