Spumante, anche quest'anno è boom di esportazioni

(Teleborsa) -%, confermando che a Natale e Capodanno 2018 ci sarà il record storico di brindisi Made in Italy.E' quanto emerge da una analisi della, associazione che rappresenta una larga fetta di agricoltori italiani, dalla quale si evidenzia che a fine anno sarà raggiunto per la prima volta ilannuale delle vendite all'estero per un, sulla base delle spedizioni registrate dall'Istat nei primi nove mesi.Lo studio conferma anche che lo spumante,, domina nettamente nei brindisi globali,, che però riesce a spuntare in media prezzi nettamente superiori.Fuori dai confini nazionali, i, che non sembrano essere stati scoraggiati dalla Brexit, confermando ilquale ildello spumante italiano, con un aumento delle vendite del 5%, mentre glinonostante il balzo del 13% delle vendite. Sul podio, ma in posizione più defilata, si trova lache è alpur con una crescita del 6%. Ma lo spumante italiano, visto l'incremento del 21% dell'export, nonostante le tensioni e i problemi causati dal perdurare dell'embargo su una serie di prodotti agroalimentari Made in Italy. E unsi riscontra anche in, con +18%.Nella classifica delle bollicine italiane preferite nel mondo ci sono, tra gli altri,, che ormai sfidano alla pari il prestigioso Champagne francese, tanto che proprio sul mercato transalpino si registra una crescita record delle vendite del 21%.