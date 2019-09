Sprint vincente di Ferrari anche a Piazza Affari, titolo vicino ai 150 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in avanti Ferrari, che sta portando a casa un rialzo dello 0,24%, avvicinandosi a quota 150 euro.A fare da assist alle azioni contribuisce la vittoria diLa Ferrari ha inoltre alzato il velo sulla nuova F8 Spider, l'ultima generazione di sports car scoperta equipaggiata con il motore centrale-posteriore V8 più di successo di sempre. Obiettivo della Casa di Maranello è stabilire un nuovo punto di riferimento per l'auto sportiva "en plein air".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al cavallino rampante di Maranello rispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, Ferrari è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 149,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 148,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 150.