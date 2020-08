Sprint di oro e argento con nuova strategia Fed

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il cambio di strategia annunciato dalla Federal Reserve, che ha fissato unnon rigido, vale a dire che i tassi potranno restare bassi anche con il superamento di questa soglia, sta dando linfa alle quotazioni di oro e argento.Parole accolte con favore anche dal mercato americano, ma il movimento più marcato è quello dell'(+2,7% a 1.970,81 dollari l'oncia) e dell'(+2,4% a 27,6 dollari).Nel motivare il cambio di strategia della Fed, a due anni dall'avvio della review, il Presidenteha sottolineato che, a fronte un'economia in continua evoluzione, occorre "adattarsi alle nuove sfide che emergono" per centrare gli obiettivi. La strategia diventa quindi flessibile e capace di adattarsi al contesto.La Fed - ha ribadito - userà tutti gli strumenti a disposizione per centrare il suo mandato, che prevede la stabilità dei prezzi e la massima occupazione.Powell ha poi affermato che un mercato del lavoro "forte" si traduce in benefici per tutta l'economia, ma si attendono "un paio di anni" con una disoccupazione relativamente elevata.