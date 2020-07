Sprint di Atlantia dopo intesa con Governo su Aspi

(Teleborsa) - Vola a Piazza Affari il titolo Atlantia che in avvio di mercato non riesce a fare prezzo mostrando un rialzo teorico del 19%.



A fare da assist alle azioni contribuisce l'accordo con il governo, raggiunto nella notte, che prevede l'ingresso di CDP al 51%, lo scorporo di Aspi e la progressiva fuoriuscita della famiglia Benetton dalla compagine sociale.



A tal proposito in mattinata si riunirà il Consiglio di Amministrazione di Atlantia.





