Spread stabile, BlueBay: Meloni ha dato immagine responsabile

(Teleborsa) - Questa settimana, "gli", e a questo hanno contribuito le posizione più rassicuranti del passato dei partiti di centrodestra italiani, destinati a vincere le elezioni del 25 settembre. Lo afferma Mark Dowding, CIO di BlueBay, che negli scorsi mesi ha venduto allo scoperto obbligazioni italiane."Finora, i rappresentanti di Fratelli d'Italia di Georgia Meloni sono- ha affermato Dowding - Hanno cercato di marcare una netta distinzione tra loro e quelli del partito della Lega di Salvini, in quella che quasi certamente sarà la nuova coalizione, insieme a Forza Italia di Berlusconi"."Dato che molti investitori hanno espresso una valutazione molto ribassista sui BTP nel periodo precedente alle elezioni,- ha spiegato il CIO in una nota - Ciò significa che c'è il rischio di una compressione degli spread sulla scia delle elezioni, anche se i fondamentali del credito italiano continuano a sembrare ampiamente in discussione"."Per ora siamo, più propensi a vendere con approccio contrarian su una stretta e migliori acquirenti, se gli spread a 10 anni dovessero avvicinarsi a 300 punti base nei prossimi mesi", ha aggiunto.A meno di dieci giorni dalle elezioni, il differenziale di rendimento tra i Titoli italiani a 10 anni e gli omologhi tedeschi si attesta a 226 punti base. Nelle prima metà di settembre lo spread ha oscillato tra 224 e 236 punti base. Ihanno registrato un un aumento dei 90 punti base nell'ultimo mese (), un rialzo non troppo dissimile da quello di altri paesi dell'Eurozona: Germania +78, Francia +76, Spagna +81, Gregia +94, Portogallo +81.