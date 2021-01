© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lotorna a sgonfiarsi quest'oggi, con scambi, dopo aver raggiunto uni la scorsa settimana, rispetto al minimo dei 5 anni di 105 punti raggiunto nella settimana dell'Epifania. Ilsi è sgonfiano di poco(aveva raggiunto lo 0,75% scorsa settimana) e si confronta con un rendimento del Bund pari a -0,56%.A causare l'impennata dei rendimenti dei nostri titoli di Stato e del nostro Spread, al di sopra di quelli della Grecia, ha concorso la, in una fase delicatissima per l'economia, con la pandemia ancora in corso ed una recessione economica generalizzata.e che conoscerà una verifica questa settimana, con il voto sulla relazione del Ministro della giustiziae gli avvertimenti giunti dalA pesare anche il: l'agenzia di rating ha espresso dubbi su un utilizzo efficace e tempestivo delle risorse europee in caso di una prolungata crisi politica.La prospettiva diè sicuramente laper la banca svizzera UBS, che vede un ritorno delloin caso di elezioni anticipate, che l'aumento degli acquisti della BCE non riuscirebbe a fermare.Le ipotesi di uncon maggioranza diversa o la nomina di unsostenuto da una coalizione più ampia, sono inveceper il mercato, secondo Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer di UBS Wealth Management in Italia. "Le elezioni anticipate - sottolinea - creerebbero molta più incertezza, ma sembrerebbero molto meno probabili poiché la maggior parte dei partiti politici suggerisce di volerle evitare".L'analista commenta anche il, ricordando che sta ad indicare un segnale dipubblico tricolore, anche se non sono attesi improvvisi e significativi peggioramenti. "I titoli di Stato italiani saranno probabilmente più volatili fino a quando non emergerà un percorso chiaro per risolvere la crisi politica. Tuttavia, riteniamo improbabili una prolungata instabilità e elezioni anticipate, e quindi rimaniamo costruttivi sui titoli di Stato italiani", ha commentato Ramenghi.A tenere relativamente basso lo spread per il momento, contribuisce il. "Il supporto dell'Istituto di Francoforte potrebbe essere una delle motivazioni alla base della buona tenuta della carta italiana vista negli ultimi giorni, nonostante la situazione politica incerta", hanno sottolineato gli strategist di MPS Capital Services. Soltanto qualche giorno fa Amundi prevedeva che lo spread di rendimento BTP/BUND a 10 anni rimarrà nell'intervallo da 100 a 125 punti base durante la crisi politica, e "qualsiasi debolezza è un'opportunità" di acquisto, ma già nei prossimi giorni quota 125 potrebbe essere superata.