Spread, apertura in rialzo: sfiora quota 280 punti

Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund che ieri dopo aver toccato i 292 punti aveva chiuso in forte ribasso sulla scia delle turbolenze dei mercati e dell'incertezza sulla tenuta del governo. Il differenziale segna così 279 punti nei primi minuti di contrattazione contro i 276 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,59%. Male Wall Street: ieri sera il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici, ha chiuso a -1,6%.

La seduta di ieri a Wall Street è finita in calo, colpa dello spettro di inchieste delle autorità americane su quattro colossi tecnologici: Amazon, Apple, Facebook e Google. Di conseguenza il Nasdaq Composite è entrato in correzione, status definito da un calo di almeno il 10% dall'ultimo picco (che nel caso dell'indice tech fu raggiunto il 3 maggio scorso).

Oltre ai timori associati a regolamentazioni più stringenti per i quattro gruppi, sull'umore degli investitori hanno continuato a pesare i rischi associati alle tensioni commerciali tra Usa da un lato, e Cina e Messico dall'altro. Uno scoppio di una guerra commerciale ha portato Morgan Stanley a prevedere una recessione nel giro di nove mesi. Goldman Sachs si aspetta entro luglio dazi del 10% su 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi non ancora tassate e su prodotti importati dal Messico.

Intanto James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, non esclude che un taglio dei tassi sia presto necessario. Per lui tutto è possibile nella riunione del 18-19 giugno prossimi, quando verranno diffuse le nuove stime economiche e quelle sulle attese sul costo del denaro. Fino ad ora la banca centrale ha previsto tassi fermi al 2,25-2,5% fino a fine anno.

Intanto l'economia americana sta per diventare protagonista dell'espansione più lunga di sempre superando quella degli anni '90; è iniziata a metà 2009, periodo in cui sono stati creati oltre 20 milioni di posti di lavoro e i patrimoni delle famiglie Usa sono cresciuti di 47mila miliardi di dollari. Il Nasdaq ha perso l'1,6% a 7.333. L'S&P 500 ha cedut lo 0,28% a 2.744,45. Il Dow è salito dello 0,02% a quota 24.819,78. Il petrolio a luglio al Nymex è scivolato dello 0,5% a 53,25 dollari al barile. A24-Spa

