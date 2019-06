Spread in leggero aumento e Euro ancora sotto 1,12 dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'inizio di questa giornata rispecchia ledalle variabili finanziarie più seguite nell'ultimo periodo eche hanno offertoai mercati, annunciando il possibile lancio dimonetari per sostenere l'economia.Lee le attese per la conclusione delhanno fatto da trampolino di lancio ai mercati azionari,europei (titoli di Stato), conrispetto al benchmark più sicuro (Bund tedesco), ed innescando unnei confronti del biglietto verde. Riduzione del valore che ha provocato un botta e risposta fra il Presidente USA Donald Trump e il Presidente della BCE Mario Draghi., fra alti e bassi,, bucati ieri dopo che il Presidente della BCE,, ha ventilato(qualunque cosa sia necessario, Ndr) per sostenere l'economia dell'Eurozona. Dichiarazioni che, appunto, sono state fortemente criticate da Trump. La valuta unica al momento scambia appunto a 1,129 USD.Frattanto,, che si porta a +245 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti rispetto alla vigilia, a fronte di un rendimento del decennale italiano pari al 2,15%. Il differenziale eraed era ripartito stamattina in calo a 242 per poi risalire lievemente.Una tendenza che fa perno sulle migliori prospettive offerte da un intervento più deciso della BCE a sostegno dell'economia europea, anche serispetto alla risposta da dare alla UE sui conti pubblici (oggi si è tenuto di buon mattino il vertice di maggioranza)., in attesa di conoscere le tendenze e gli sviluppi della politica monetaria della Fed (stasera il FOMC annuncerà le sue decisioni). I principali indici europei sostano a cavallo della parità.