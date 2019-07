Spread in calo. BTP a 2 anni sotto zero

(Teleborsa) - Si attenuano le tensioni politiche tra Roma e Bruxelles nel giorno in cui la Commissione europea deciderà o meno se avviare una procedura d'infrazione contro l'Italia, anche se sembra che il rischio sia ormai scongiurato grazie al varo del "pacchetto anti-infrazione".



Si riduce lo spread, scivolando sotto i 220 punti, portandosi esattamente a 214 punti (-3,67%). In calo il rendimento del BTP decennale sotto la soglia psicologica del 2%, all'1,80%, sui livelli più bassi dalla primavera del 2018. Intanto il rendimento del BTP a 2 anni scende sotto zero a -0,030%, sul minimo da giugno 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA