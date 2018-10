Spread oltre quota 300, Borsa giù. Salvini: «Speculatori alla Soros»

Resta alta la tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde con lo spread sopra quota 300 punti base e Piazza Affari in calo di oltre due punti percentuali. Il differenziale tra Btp decennale e Bund ha sfiorato quota 310 punti base contribuendo all'ulteriore peggioramento di Piazza Affari.

«Se volessi pensare male direi che dietro lo spread di questi giorni c'è una manovra di speculatori alla Soros che puntano al fallimento di un Paese per comprare le aziende sane rimaste, a prezzi di saldo. A nome del governo dico che non toneremo indietro. Chi vuole speculare sull'economia italiana sappia che perde tempo». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a un convegno dell'Ugl «Crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni», alla presenza di Marine Le Pen.

«Riguardo allo spread a 300 vorrei dire che siamo di fronte allo scontro tra economia reale e quella virtuale, tra vita vera e realtà finanziaria. Se volessi pensare male crederei che c'è chi agita lo spread perché torna l'Italia che cresce e non è quella che svende le sue aziende», ha aggiunto il vicepremier.

L'impennata dello spread registrata oggi, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi salito fin quasi a 310 punti base, segna un nuovo massimo da oltre cinque anni. Era infatti dall'aprile del 2013 che la forbice tra i bond governativi di Italia e Germania non segnava un differenziale tanto ampio. I rendimenti dei Btp decennali, che in mattinata hanno toccato un massimo del 3,62%, sono invece ai livelli più alti dal febbraio del 2014.

Piazza Affari continua a scivolare con l'indice guida Ftse Mib che cede oltre il 2%. Le banche restano i titoli più bersagliati del listino milanese, dove montano i timori di nuovi aumenti di capitale. L'avanzata dello spread affossa ancora una volta le banche, tra i titoli peggiori del listino: Banco Bpm, che segna -5,14%. In caduta libera Mediobanca, che affonda del 4,30%. Pesante UBI Banca che segna una discesa di ben -4,59 punti percentuali. Giornata no per Unicredit che arretra del 4,43%.

Tra i mercati del Vecchio Continente soffre Francoforte che evidenzia una perdita dello 0,87%. Londra mostra un decremento dello 0,54%. Si concentrano le vendite su Parigi che soffre un calo dello 0,89%.

L'euro intanto torna sotto quota 1,15 dollari: anche la moneta unica è appesantita dal braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sulla manovra finanziaria, con la lettera di bocciatura dell'Ue del Documento di Economia e Finanza predisposto dal Governo di Giuseppe Conte. Ma la divisa europea paga anche il progressivo apprezzamento del dollaro sulla prospettiva di un'accelerazione del rialzo dei tassi Usa. La moneta unica è trattata a 1,1498 (dagli 1,1524 di venerdì sera).

