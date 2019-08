Spread in calo e Borsa su, il mercato scommette sulla nascita del governo

Ultimo aggiornamento: 15:25

Il mercato scommette su una soluzione rapida alla crisi di governo e sulla nascita di un esecutivo M5s-Pd. Lo spread scende sotto quota 190 punti base, a 189, a fronte di un rendimento del Btp decennale che si posiziona verso l'1,2%, minimo da settembre 2016. In rialzo dell1,5% Piazza Affari.L'asta dei titoli del Tesoro ha confermato un nuovo calo dei rendimenti a zero: i Ctz biennali sono stati collocati a un tasso dello 0,08%.Tra i listini europei si muove in modesta crescita Francoforte (+0,5%), sostanzialmente invariato Londra, mentre Parigi segna un +0,6%.Gli acquisti a Piazza Affari sono trainati dalla performance dei bancari che beneficiano del calo dello spread. Unicredit (+1,57%), Intesa (+1%), Bper (+2,64%), Banco Bpm (+2,55%).Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Saipem (+3%) e brilla Ferrari, che mostra un rialzo del 2,24%. Bene anche Italgas (+1,89%) e A2A (+1,99%). Tonica Terna (+2%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -1,81%.