Spread in calo, Piazza Affari in rialzo

Ultimo aggiornamento: 10:43

A sostenere le borse c'è la: la fiducia al governo di Theresa May nel Regno Unito, la distensione dei rapporti Usa-Cina sul commercio, ma soprattuttosulla manovra italiana e su un taglio del deficit al 2,04% dal 2,4%.Btp-Bund che stamattina, con un calo di 10 punti base rispetto ai valori della vigilia, mentre il titolo italiano decennale riporta un rendimento del 2,93%.si muove con un rialzo modesto Francoforte, che evidenzia un incremento dello 0,44%, bilancio marginalmente positivo per Londra, che riporta un progresso dello 0,25%, stessa impostazione per Parigi, che registra un avanzamento dello 0,36%., con l'indice Ftse Mib che avanza di oltre l'1%.Milano in rialzo i bancari: Intesa Sanpaolo (+3,65%), Unicredit (+3,22%), Ubi Banca (+3,11%) e Bper (+2,66%).Su anche Banca Mps (+4,73%), Saras (+3,77%), Biesse (+3,27%) e Fincantieri (+2,78%).Male il lusso, oggi in particolare Moncler, che cede l'1,37%.