Spread BTP-Bund torna sopra 230 punti dopo crisi Governo. Focus su Fitch e asta BOT

(Teleborsa) - Lo spread tra Btp e Bund è in forte rialzo dopo la crisi apertasi ieri nell'esecutivo. Il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi si posiziona a 233 punti, dopo aver chiuso ieri a 210 punti base.



E mentre il terremoto politico torna a surriscaldare lo spread Fitch si appresta a dare il suo verdetto sui conti italiani. In mattinata spunti importanti potranno arrivare anche dall'asta di BOT annuali per 6,5 miliardi programmata dal Tesoro,



Intanto si registra un pesante ribasso in avvio di seduta per Piazza Affari con l'indice FTSE MIB in calo di quasi 2 punti percentuali rispetto alla chiusura della vigilia.







