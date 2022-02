Spread BTP-Bund si raffredda e torna sotto 160 punti

Martedì 8 Febbraio 2022, 11:45







(Teleborsa) - Si allenta la tensione sullo spread tra BTP e Bund che viaggia al rialzo, ma resta sotto quota 160 punti, soglia raggiunta e superata in scia alle parole della presidente della BCE, Christine Lagarde che hanno alimentato le attese per un ritocco all'insù dei tassi di interessi, già quest'anno, più rapido del previsto.



Il differenziale di rendimento tra il BTP decennale benchmark e il tedesco, pari scadenza, si attesta a 154 punti e si confronta con i 158 punti registrati in chiusura la vigila dopo aver toccato 162 punti nei primissimi scambi.



Il rendimento dei decennali italiani è all'1,71% (1,81% il rendimento indicato al closing di lunedì).